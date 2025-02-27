Nevşin Mengü'ye Salih Müslim röportajından 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Haber Merkezi

13 Aralık tarihinde YouTube üzerinden canlı yayın yapan Nevşin Mengü, YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj gerçekleştirdi.

Röportajın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılık, terörist Müslim ile röportaj yapan Mengü hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gazeteci Nevşin Mengü, gözaltına alınmış daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Müslim'le röportaj yapan ve hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci Nevşin Mengü'nün davası, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya katılan avukat Hüseyin Ersöz, savcının ceza istemesi karşısında savunma yaptı. Ersöz, "Suç işleme kastı olmaksızın yapılan yayının tamamıyla halkın haber alma hakkı amacıyla yapıldığı açıktır. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ancak hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına karar verdi.

Karara bir ağır ceza hakimi muhalefet şerhi düştü ve atılı suçla ilgili kasıt bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti.