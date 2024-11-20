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Haber Merkezi

Sosyal medyaya yansıyan bir nikah videosu izleyenleri güldürdü.

Nikah töreni videosunda damadın yaşadığı unutkanlık, davetlilere kahkahalar attırdı.

Nikah memurunun sorularını yanıtlayan gelin; ismini, soyadını ve ebeveynlerinin adlarını söyledi.

HEYECANDAN ANNESİNİN ADINI UNUTTU

Sıra damada geldiğinde ise işler beklenmedik bir şekilde eğlenceli bir hal aldı.

Damat, kendi adını doğru bir şekilde söyledikten sonra annesinin adını hatırlayamadı.

Şaşkınlık içinde annesine dönen damat, "Unuttum anne, neydi?" diyerek salondaki herkesi gülümsetti.

ORTAYA GÜLÜMSETEN ANLAR ÇIKTI

Gelin dahil tüm davetliler, bu anlara kahkahalarla eşlik etti.

Heyecanını üzerinden atmaya çalışan damat, kısa bir süre sonra ismi hatırladı ve durumu “Annemin kimlikteki ismi ile herkesin kullandığı isim farklı olunca karıştırdım.” diyerek açıkladı.

İşte o anlar...