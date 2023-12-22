Nil Anka kimdir, ne iş yapıyor? Nil Anka- Ümmügülsüm olayı nedir? Sosyal medyanın gündeminde goygoy haline gelen "Nil Anka-Ümmügülsüm" olayı, kullanıcıların merak konusu oldu. Peki, Nil Anka gerçekte kimdir? Ümmügülsüm olayı nedir? İşte detaylar...

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TikTok'da akım haline gelen "Nil Anka-Ümmügülsüm" sesi, binlerce kez paylaşıldı.

X platformunda da kullanıcılar, "Nil Anka mi diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Ümmügülsüm" yazarak paylaşım yapmaya başladı.

Bu sözlerin nereden çıktığı ve Nil Anka'nın kim olduğu ise merak edildi.

Yıllar önce yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasındaki İdil Naz Kaluç'un yeniden gündem olan sözleri akabinde Nil Anka'dan da yanıt geldi.

Peki, Nil Anka kimdir, gerçek adı Ümmügülsüm mü? Nil Anka ne işe yapıyor? İşte ayrıntılar...

Nil Anka kimdir

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nil Anka, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Nil Anka 2013 yılında Aşk Zırhı isimli single'ını piyasaya sürmüş ancak istediği şöhreti yakalayamayınca, soluğu Bu Tarz Benim yarışmasında almıştır.

Anka'nın cesur sahne şovları ve iddialı Instagram paylaşımlarından etkilenen Dan Bilzerian, Anka’yı özel davetlisi olarak Amerika’ya davet etmiştir.

Instagram hesabı üzerinden 4 sayfalık bir açıklamada bulunan Anka, isminin Ümmügülsüm olduğu iddialarına yanıt vermiştir.

"Her zaman Nil Anka'ydım"

Nil Anka’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle;