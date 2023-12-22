Nil Anka kimdir, ne iş yapıyor? Nil Anka- Ümmügülsüm olayı nedir?

TikTok'da akım haline gelen "Nil Anka-Ümmügülsüm" sesi, binlerce kez paylaşıldı.
X platformunda da kullanıcılar, "Nil Anka mi diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Ümmügülsüm" yazarak paylaşım yapmaya başladı.
Bu sözlerin nereden çıktığı ve Nil Anka'nın kim olduğu ise merak edildi.
Yıllar önce yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasındaki İdil Naz Kaluç'un yeniden gündem olan sözleri akabinde Nil Anka'dan da yanıt geldi.
Peki, Nil Anka kimdir, gerçek adı Ümmügülsüm mü? Nil Anka ne işe yapıyor? İşte ayrıntılar...
Nil Anka kimdir
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nil Anka, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.
Nil Anka 2013 yılında Aşk Zırhı isimli single'ını piyasaya sürmüş ancak istediği şöhreti yakalayamayınca, soluğu Bu Tarz Benim yarışmasında almıştır.
Anka'nın cesur sahne şovları ve iddialı Instagram paylaşımlarından etkilenen Dan Bilzerian, Anka’yı özel davetlisi olarak Amerika’ya davet etmiştir.
Instagram hesabı üzerinden 4 sayfalık bir açıklamada bulunan Anka, isminin Ümmügülsüm olduğu iddialarına yanıt vermiştir.
"Her zaman Nil Anka'ydım"
Nil Anka’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle;
Arkadaşlar gerçekten bana olan ilginiz hoşuma gidiyor, ekonominin ve eğitimin ivme kaybettiği güzel ülkemde, gençlerimizin stresten uzaklaşmak için eğlenceli anlar yaratması ve bunu benimle popülerleştirerek yapmaları ayrıca gururlandırdı. Teşekkür ederim.
Öncelikle adım hiçbir zaman Ümmügülsüm olmadı. Her zaman Nil Anka’ydım. Ayrıca çok sempatik bir isim. Olsaydı da zevkle kullanırdım yalnız eğlenirken o isimleri taşıyan insanlar olduğunu unutmayın, herkesin bir ismi var ve bu İnsanları değerlendirmeniz için bir anlam teşkil etmez.
Yalan ve iftiralar attırmayı mecbur kılarak ve o kızların programda kalması için yapımcılarla anlaşarak oyunlara piyon oluyorlar. Kullanılıyorlar.
O programdan önce de Nil Anka idim. Konserler verdim. O programa beni Türkiye’ye tanıtmak için çıkardılar. Halk nezaketimi sevince çok dikkat çektim ve reytingler üzerime gelinerek elde edilmeye başlandı.