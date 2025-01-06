Yağmur Dinç

"Oh Olsun" (1987), Türk sinemasının önemli komedi yapımlarından biridir ve yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz üstlenmiştir.

Başrollerinde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncular yer alır.

Film, işçi sınıfından gelen bir adamın hayata karşı verdiği mücadeleyi anlatır.

Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Sonrasında Ferit Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev'i görür, aşık olur ve olaylar gelişir.

Zaman zaman TV'de yayınlanan filmin nerede çekildiği de merak konusu oluyor.

Özellikle Oh Olsun'un çekildiği fabrikanın bugün neresi olduğu araştırılıyor.

Filmdeki fabrika sahneleri, gerçek bir fabrikada çekilmiştir.

Bu tür fabrikalar o dönemde İstanbul'un çeşitli sanayi bölgelerinde (örneğin, İkitelli, Küçükçekmece, veya Esenyurt gibi bölgelerde) bulunuyordu.

"Oh Olsun" filminde yer alan fabrikanın tam olarak nerede olduğu hakkında kesin bilgi bulunmasa da, İstanbul'un sanayi bölgelerinden birinde çekildiği tahmin edilebilir.