Ölüm haberiyle şoka uğradı! Kadir Ezildi'yi yasa boğan ölüm haberi.. En Hamarat Benim isimli programın sunucusu Kadir Ezildi aldığı acı bir haber ile yıkıldı. Ölüm haberini Kadir Ezildi sosyal medya hesabından duyurdu...

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En Hamarat Benim isimli programın sunuculuğunu yapan ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Kadir Ezildi aldığı acı haber ile yıkıldı.

Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dedesi İsmet Kaplan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kadir Ezildi temizliğe olan merakı ile hafızalarda yer edinmişti. Renkli kişiliği ile tanınan Kadir Ezildi sosyal medyada oldukça büyük bir kitleye sahip.

İlk olarak TLC ekranlarında yayınlanan "Temizlik Avcıları" isimli program ile ekranlara çıkan ve tanınan Kadir Ezildi daha sonrasında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile dedesinin vefat ettiğini duyurdu.

Kadir Ezildi paylaşımında "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Meltepe Mimar Sinan Camiinden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verdi..