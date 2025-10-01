Optik illüzyon: Atlara bakın, üç ayaklıları yakalayın...

Zeka oyunları, zihninizi zorlayıp gülümsetmek için tasarlanmış kısa ve eğlenceli bir bulmacadır.

Bir bilmece, zor bir soru, görsel bir yanılsama veya sizi apaçık ortada olanın ötesinde düşünmeye iten bir mantık cilvesi olabilir.

Ham ezber yerine, duraklamanızı, kalıpları fark etmenizi, varsayımları sorgulamanızı ve alternatif yollar denemenizi ister.

İlk bakışta bu optik illüzyon, birden fazla atın tekrarlayan bir deseninden oluşuyormuş gibi görünüyor ve hepsi aynı görünüyor.

İşte, neredeyse hazırız!

Daha sonra saatinizin zamanlayıcısını 7 saniyeye ayarlayın.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3...

2...

1...

IQ bulmacasında sadece üç bacağı olan toplam dokuz benzersiz at var. Hala bulamadıysanız, resimde aşağıya bakın.