Türkiye'nin başarılı oyuncularından Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Güzel oyuncunun özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları da izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor.
Özellikle yeni projesi öncesinde yoğun bir ilgi gören Hazar Ergüçlü, izleyicileriyle heyecanını paylaşarak projenin tanıtımını yapıyor.
Uzun süre pavyon dansıyla gündemde kalan başarılı oyuncu, son pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
İç çamaşırlı pozuyla mest etti
Ceketinin içine sadece iç çamaşırı giyen Hazar Ergüçlü, verdiği cesur pozları peş peşe sıraladı. Takipçileri kayıtsız kalamadı.
İnci Taneleri dizisi henüz başlamadan dizideki Dilber karakteriyle adeta bütünleşen Hazar Ergüçlü'nün pozları, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.