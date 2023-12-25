Polatlar tahliye olacak iddiası! Tarih verildi: Önce Dilan, sonra Engin... Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomenler davası kapsamında Dilan Polat soruşturmasının kapanacağı iddia edildi.

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Sosyal medyadaki lüks yaşantısı parmaklıklar ardında son bulan Dilan Polat ve aile üyeleri, cezaevinde...

Kamuoyu, Polat Ailesi davasındaki her detayı merak ediyor.

Ünlü çiftin vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarıyla MASAK raporu düzenlendi ve şüpheler üzerine tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Polat davasında kapsam birçok fenomeni de soruşturmaya dahil ederek genişletilirken, Dilan Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

Son olarak "ne zaman çıkacağım" diye astroloğuna soran Polat, eşini görmek için "pembe oda" talebinde de bulunmuştu.

Kimileri hamile kalıp tahliye planı yaptığını iddia ederken, soruşturmaya ilişkin önemli bir haber geldi.

Hafta içi yayınlanan HSK kararnamesiyle, soruşturmanın başındaki savcının da görev yeri değiştirildi. Ayrıca Dilan ve Engin Polat soruşturmasını yürüten polisler de tayin oldu.

Soruşturma kapanacak

Konuyu yakından takip eden Gazeteci Murat Ağırel, soruşturmanın devamına ilişkin beklentilerini kaleme aldı.

Ağırel, Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasının ünlü bir isme uzandığı için kapatılacağı iddialarını yazdı.

İşte o satırlar...

“Adliye kulislerinde Polatgiller soruşturmasının selametine dair şüpheler olduğu konuşuluyor. Daha doğrusu genişletilmesi beklenen soruşturmanın artık tamamlanacağı yönünde bir görüş var.



“Öğrendim ki soruşturmanın yasadışı bahis ayağının ünlü bir isme uzanması üzerine sürece müdahale edildi. Bu müdahalenin Ankara’da en yukarıdan geldiği de iddia edilenler arasında…”

Tahliye tarihi

Gazeteci Mehmet Özışık tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birçok kişinin aklındaki 'Dilan ve Engin Polat ne zaman serbest kalacak?' sorsuna yanıt veren Özışık ailenin avukatından aldığı bilgileri de aktardı.

Sadece vergi kaçırma suçlamasından ceza alacaklarını belirten gazeteci, Avukat Kaya'nın "bu dosyanın ilk duruşmasının Mart ayını bulur" dediğini iletti.

"'Peki mart ayına kadar Dilan Polatlar içeride mi kalır' dedim. 'Yok' dedi. Çıkmaları an meselesi. 'Ya yılbaşında ya da yılbaşından hemen sonra çıkarlar' dedi."

Önce Dilan

Özışık'ın, "Dilan Polat mı yoksa Engin Polat mı önce çıkacak?" sorusuna ise Kaya, "Dilan Polat daha önce çıkar. Çünkü Dilan Polat bu dosyanın en masum insanı. Vergi matrahı nedir bilmez, gelir vergisinden anlamaz. Sadece bu şirketin reklam yüzü. Onun dışında herhangi bir görevi yok. Parayı yöneten eşi Engin Polat. Mahkemenin de bu yönde karar alacağına eminim. Dilan Polat'ı çok yakında bırakırlar" yanıtı verdi.