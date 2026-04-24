Popun Kralı Michael Jackson nasıl hayatını kaybetti: İşte ölüm sebebi

Pop müziğin tahtı hala onun, gizemi ise ilk günkü kadar taze...

Ölümünün üzerinden geçen 17 yıla rağmen her adımıyla dünyayı peşinden sürükleyen Michael Jackson, bu kez beyazperdede hayat bulan hikayesiyle gündemde.

Uzun süredir beklenen "Michael" film vizyona girdi.

Sanatçının hayatını çocukluk yıllarından itibaren mercek altına alan dev yapım, izleyiciyi stadyum konserlerinden yalnızlık dolu kulislere götürüyor.

Michael Jackson'ın kariyeri boyunca merak edilen tüm dönüm noktalarını işleyen film, final sahnesiyle birlikte o soruyu yeniden manşetlere taşıdı: Popun Kralı, nasıl ve neden öldü?

MICHAEL JACKSON NASIL ÖLDÜ?

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın ölümü, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ dünya gündemindeki yerini koruyor.

25 Haziran 2009’da ABD’nin Los Angeles kentindeki evinde hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin detaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Yapılan resmi açıklamalara göre Jackson’ın ölüm nedeni, güçlü bir anestezik olan propofol ile bazı sakinleştirici ilaçların birleşimi sonucu meydana gelen zehirlenme olarak kayıtlara geçti.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, sanatçının kişisel doktoru Conrad Murray sorumlu tutuldu. Mahkeme, Murray’i “kasıtsız adam öldürme” suçundan mahkum ederek hapis cezasına çarptırdı.

Los Angeles’ta yaşanan bu ölüm, sadece müzik dünyasını değil, tüm dünyayı derinden sarstı. Jackson’ın vefatının ardından hayranları sokaklara dökülürken, sanatçının eserlerine olan ilgi de katlanarak arttı.

Ölümünden kısa süre önce büyük bir geri dönüş turnesine hazırlanan efsane isim için düzenlenen anma töreni ise milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip edildi.