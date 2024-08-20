Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Televizyon ekranlarının tanıdık ismi Reha Muhtar'dan kötü haber geldi. Ünlü sunucu, entübe edildi. Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte son durumu...

Editör: Yağmur Dinç

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü haber sunucusu Reha Muhtar, adeta inzivaya çekilmişti.

65 yaşındaki Muhtar'dan kötü haber geldi.

Reha Muhtar'ın merdivenlerden düşmesi sonucu sağlık durumu sevenleri ve yakınları tarafından merak ediliyor.

Peki, Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ

Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.

Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilinci kapandı.

Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi.

Ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin hastane ve aileden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.