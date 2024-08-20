Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Editör: Yağmur Dinç
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü haber sunucusu Reha Muhtar, adeta inzivaya çekilmişti.
65 yaşındaki Muhtar'dan kötü haber geldi.
Reha Muhtar'ın merdivenlerden düşmesi sonucu sağlık durumu sevenleri ve yakınları tarafından merak ediliyor.
Peki, Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ
Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.
Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilinci kapandı.
Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi.
Ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin hastane ve aileden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.