Reuters muhabiri, İsrail yanlısı haberler nedeniyle kurumdan istifa etti

Kanada’da görev yapan Reuters muhabiri Valerie Zink, kurumunun İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını ele alış biçimini eleştirerek istifa etti. Zink, sekiz yıldır Reuters için çalıştığını ve çektiği fotoğrafların birçok uluslararası medya kuruluşunda yayımlandığını hatırlattı.

"REUTERS, GAZZE'DE 245 GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ MEŞRU GÖRDÜ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zink, Reuters’in Gazze’de öldürülen 245 gazeteciyi meşrulaştırıcı bir tutum sergilediğini savunarak, “Bu kurumla ilişkimi sürdürmem artık imkansız hale geldi. Filistinli meslektaşlarıma en azından bunu, hatta daha fazlasını borçluyum.” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL PROPAGANDASI YAPILIYOR"

Zink, 10 Ağustos’ta Al Jazeera muhabiri Enes Cemal eş-Şerif ve beraberindekilerin öldürüldüğü saldırıya işaret etti. Reuters’in, İsrail’in eş-Şerif’in Hamas üyesi olduğu yönündeki temelsiz iddialarını yayımlamasını eleştirerek, bunun İsrail propagandasını güçlendirdiğini belirtti.

"BATI MEDYASI, MESLEKTAŞLARINI YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

Zink, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve kurtarma ekiplerinin hedef alındığını vurguladı. Batı medyasını ise bu saldırıları örtbas etmekle suçladı:

The New York Times’tan Reuters’a kadar birçok büyük medya kuruluşu, İsrail propagandasının taşıyıcısı haline gelmiş, savaş suçlarını aklamış ve meslektaşlarını yüzüstü bırakmıştır.

"TARİHTE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ"

Batı medyasının İsrail’in iddialarını sorgulamadan yayımladığını belirten Zink, Gazze’de öldürülen gazeteci sayısının Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Kore, Vietnam, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna’dakinden fazla olduğuna dikkat çekti.

"PULITZER ÖDÜLLÜ MUHABİR SAVUNULMADI"

Zink, Pulitzer ödüllü bir gazeteci olan eş-Şerif’in, Reuters tarafından savunulmadığını da hatırlattı. İsrail ordusunun onu hedef aldığının bilindiğini ancak buna rağmen korunmadığını vurguladı.

"BASIN KARTIMI BU UTANÇLA TAŞIYAMAM"

Reuters’teki çalışmalarını değerli bulsa da artık kurumun kimliğini taşıyamayacağını söyleyen Zink, “Basın kartım bana sadece derin bir utanç ve keder veriyor.” dedi. Açıklamasında, Reuters basın kartını kestiği fotoğrafı da paylaştı.