Rıza Tamer'in eski hali ortaya çıktı! İşte Popstar yılları...

Rıza Tamer, 2004 yılında Popstar Türkiye'de gösterdiği iddialı duruşu, Deniz Seki ile yaşadığı unutulmaz tartışması ve “Ben star olurum!” çıkışıyla hafızalara kazındı.

Yarışmada finale yükselen Tamer, yalnızca sesiyle değil, sahne enerjisiyle de dikkat çekti.

“Benden Sonra', 'Yan', 'Beyaz Pabuçlar' 'Bu kadın Hiç Ağlar mı' 'Efendim' gibi şarkılarla müzik kariyerini sürdüren Rıza Tamer yarışmadan yıllar sonra ünlendi.

Yıllarca sokakta yaşadığını açıklayan Tamer, şimdilerde sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İşte eski hali...