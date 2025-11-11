RTÜK araştırması: Türkiye’de televizyon hâlâ en çok tercih edilen mecra

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan “Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması–2024”, Türkiye’de televizyon, internet, sosyal medya ve isteğe bağlı yayın platformlarının izlenme alışkanlıklarını ortaya koydu.

Araştırma; 7 bölgeden 26 ilde, 15 yaş ve üzeri 15 bin 766 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 50,3’ü kadın, yüzde 49,7’si erkek oldu.

KATILIMCILARIN NEREDEYSE TAMAMINDA CEP TELEFONU VAR

Araştırmada, katılımcıların sahip olduğu cihazlar arasında ilk sırayı yüzde 99 ile cep telefonu aldı.

Bunu televizyon (%94,8), bilgisayar/tablet (%53,9), radyo (%14,5), oyun konsolu (%8,4) ve e-kitap okuyucu (%2,3) izledi.

HER GÜN İNTERNETE BAĞLANANLARIN ORANI YÜZDE 82,5

Katılımcıların yüzde 82,5’i her gün internete bağlanıyor.

Televizyon izleyenlerin oranı yüzde 69,6, sosyal medya kullanıcılarının oranı ise yüzde 69,1 olarak belirlendi.

İsteğe bağlı yayın platformlarını her gün takip edenlerin oranı yüzde 16,5, radyo ve dijital müzik yayınlarını dinleyenlerin oranı ise yüzde 10,4 seviyesinde kaldı.

MEDYA EN ÇOK TELEVİZYONDAN, İNTERNET EN ÇOK CEP TELEFONUNDAN

Televizyon yayınları yüzde 98,9 oranında televizyon cihazından, internet erişimi yüzde 99,6 oranında cep telefonundan, sosyal medya ise neredeyse tamamen (%99,9) cep telefonundan takip ediliyor.

Haftada en az bir kez televizyon izleyenlerin oranı yüzde 93,4.

GÜNDE ORTALAMA 3 SAAT 43 DAKİKA TELEVİZYON İZLENİYOR

Katılımcıların günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika, 65 yaş ve üzerindekilerde ise 5 saat 16 dakikaya çıkıyor.

En çok izlenen program türü haberler (%89,3) olurken, diziler ve filmler (%85,7), yarışmalar (%64) ve belgeseller (%45,4) onu izliyor.

DİZİLER EN ÇOK 55-64 YAŞ ARASI İZLEYİCİLER TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kadınların yüzde 92,2’si, erkeklerin ise yüzde 79’u dizi ve film izlemeyi tercih ediyor.

Dizileri en çok izleyen yaş grubu yüzde 90,4 ile 55–64 yaş aralığı oldu.

Kadınların günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 2 dakika, erkeklerde ise 3 saat 25 dakika olarak ölçüldü.

RADYO VE DİJİTAL MÜZİK DİNLEME ORANI YÜZDE 27

Katılımcıların yüzde 27’si radyo veya dijital platformlar üzerinden müzik dinliyor. Günlük ortalama dinleme süresi 1 saat 40 dakika olarak tespit edildi.

GENÇLER GÜNDE 4 SAATTEN FAZLA SOSYAL MEDYADA

Sosyal medya kullanımında gençler öne çıktı.

15–24 yaş grubunun sosyal medyada geçirdiği günlük ortalama süre 4 saat 5 dakika olarak belirlendi.

Genel ortalama ise 3 saat 12 dakika.

HABER TAKİBİNDE EN GÜVENİLİR KAYNAK TELEVİZYON

Araştırmaya göre, ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri takip etmede televizyon yüzde 91,9 ile ilk sırada yer aldı.

Onu sosyal medya (%77,8) ve internet haber siteleri (%73,7) izledi.

Katılımcıların güven sıralamasına göre en güvenilir kaynak televizyon, ardından yazılı basın, internet siteleri, sosyal medya, radyo ve video paylaşım platformları geldi.

DİJİTAL PLATFORMLARA İLGİ ARTIYOR

İsteğe bağlı yayın platformlarını kullananların oranı geçen yıla göre yükseldi.

Her 10 kişiden 3’ü, en az iki ya da daha fazla dijital platforma abone olduğunu belirtti.