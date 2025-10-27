RTÜK'te devir teslim töreni düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına seçilen Mehmet Daniş, düzenlenen törenle görevi Ebubekir Şahin'den devraldı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'te bugün görevi devralırken, aslında büyük bir sorumluluğun ve kıymetli bir bayrağın emanetini teslim aldığını belirtti.

Kuruma uzun yıllar boyunca katkılar sunan Ebubekir Şahin'e samimi çalışmaları ve kıymetli hizmetleri için teşekkür eden Daniş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun teşrifleriyle, Üst Kurul üyelerinin ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen devir töreninin, bu anlamlı sürece ayrı değer kattığını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN VİZYONUNU DESTEKLEYEN HER ÇALIŞMADA AYNI İNANÇLA YER ALACAĞIZ"

Daniş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, RTÜK'ün sorumluluğunu daha da artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iletişim alanında Türkiye'nin vizyonunu destekleyen her çalışmada aynı inançla yer alacağız. Yeni dönemin kurumumuz, medya dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"RTÜK HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Ebubekir Şahin de devir teslim törenine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK ailesiyle geçirdiği yılların, hayatının en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu süreçte birlikte emek verdikleri Üst Kurul üyelerine, tüm çalışma arkadaşlarına, yayın camiasına ve millete gönülden teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti: