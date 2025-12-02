Rüya Gibi'nin Aydan'ı gerçekte bakın kiminle evli! 2014'ten beri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi “Rüya Gibi”de güzel oyuncu Seda Bakan hayat verdiği Aydan karakteriyle ekrana dönüyor.

İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan’ın yaşamı, gizemli iş insanı Emir’le karşılaşmasıyla farklı bir yola giriyor.

Bu beklenmedik tanışma, Aydan’ın lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine doğru ilerlediği yeni bir dönemi başlatıyor.

İzleyicilerin merak konusu ise Seda Bakan oldu.

Özel hayatına mercek tutulan Bakan'ın mutlu bir evliliği ve çocukları dikkat çekiyor.

SEDA BAKAN'IN EŞİ

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlendi.

Bakan, 11 yıllık eşi için “Ankara’da tanıştık. Oynadığım proje bitmek üzereydi, ‘Bence sen bana yüzük al ve evlenme teklifi et. Yoksa bu iş yürümez’ diyerek gözdağı verdim. İşe yaradı” demişti.

Oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı 2019'da, Ela'yı da 2022'de kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.