Yağmur Dinç
Yönetmeni Kartal Tibet, senaristleri Halit Akçatepe ve Aydemir Akbaş olan "Şaban Pabucu Yarım" filmi, 1985 yılında vizyona girdi.
Film, bir oyun parkı işleten bir ailenin, Haydar adlı iş insanının parklarını ve evlerini yıkmak istemesiyle başlayan kıyasıya bir mücadeleyi konu ediniyor.
Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı filmde "Pemra" karakteri de hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncu Müge Akyamaç tarafından canlandırılan Pemra'nın son hali ise ortaya çıktı.
Instagram'da aktif olan Akyamaç'ın yıllara meydan okuyan güzelliği, görenleri şoke etti.
İşte son hali...