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Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı Müge Akyamaç'ın son hali! "Biblo gibi duruyor" dedirtti...

Şaban Pabucu Yarım'ın Pemra'sı Müge Akyamaç'ın son hali! "Biblo gibi duruyor" dedirtti... 1985 yılında Türk sinemasına giren Şaban Pabucu Yarım filmi, bir döneme damgasını vurdu. Filmin Pemra'sı Müge Akyamaç ise yıllara meydan okuyan hali ile şoke etti. İşte son görüntüsü...