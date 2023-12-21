Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi! Alişan'ın paylaşımı olay yarattı: 'Hayırdır'
ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Alişan, X (Twitter) hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini açıkladı.

Alişan, X hesabından Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini farkedince tepki gösterdi.

Alişan, Şahan Gökbakar’ın kendisini engellemesi üzerine yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

X hesabından paylaşım yapan Alişan paylaşımında "Hayırdır?" ifadesine yer verdi.

İşte o paylaşım...

Alişan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Şahan Gökbakar'dan konu hakkında herhangi bir paylaşım gelmedi.