Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi! Alişan'ın paylaşımı olay yarattı: 'Hayırdır'

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Ünlü şarkıcı Alişan, X (Twitter) hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini açıkladı.
Alişan, X hesabından Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini farkedince tepki gösterdi.
Alişan, Şahan Gökbakar’ın kendisini engellemesi üzerine yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
X hesabından paylaşım yapan Alişan paylaşımında "Hayırdır?" ifadesine yer verdi.
İşte o paylaşım...
Alişan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Şahan Gökbakar'dan konu hakkında herhangi bir paylaşım gelmedi.