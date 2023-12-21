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Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi! Alişan'ın paylaşımı olay yarattı: 'Hayırdır'

Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi! Alişan'ın paylaşımı olay yarattı: 'Hayırdır' Alişan, Şahan Gökbakar’ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini açıklayarak "Hayırdır?" diye sordu. İşte o paylaşım...