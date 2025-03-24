Yağmur Uçar

Anestezi Uzmanı Dr. Myro Figura, sakallı erkekler için uyarıda bulundu.

Öpüşmenin cilt sorunlarına neden olduğunu ifade eden Dr. Myro, sakalların yeterinde temizlenmemesi durumunda bakteri yuvasına döndüğünü söyledi.

Bu enfeksiyonun adı ise impetigo.

"Sakallar düzenli olarak temizlenmezse stafilokok ve streptokok gibi bakterilere ev sahipliği yapabilir" diyen Figura, öpüşme sırasında bu bakterilerin ciltteki küçük çatlaklardan vücuda girerek enfeksiyona neden olabileceğini ifade etti.

İMPERTİGO NEDİR

Kırmızı yaralar ya da kabarcıklarla ile başlayan bu bulaşıcı enfeksiyon, yaraların patlamasıyla altın rengine daha sonra ise kabuklu lekelere dönüşüyor.

Mısır gevreği görüntüsüne sahip olan İmpertigo, tün vücuda hızla yayılır ve kaşıntıya neden olur.