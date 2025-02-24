Şakir Paşa Ailesi İçin Flaş Karar: Yayınlanamayacak...

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Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, ailenin hikayesinin çarpıtıldığını söyleyerek dizinin yayından kaldırılması için başvuru yapmıştı.

NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi, ailenin torunlarının mahkemeye yaptıkları başvuru sonucunda yayından kaldırıldı.

Dizi mahkeme kararından önce de RTÜK’ten üç haftalık yayın durdurma cezası almıştı.

Yayınların durdurulması ve tekrar yasağının ardından dizinin YouTube’daki tüm içerikleri de kaldırıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Yalnızca 7 bölüm ekrana gelen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar dizisinin başrollerinden Helin Kandemir alınan karara "Çok üzgünüz" diye tepki verdi.

Kandemir, alınan karar hakkında "Şuan da bir şey söylemek çok da doğru değil. Hiçbirimizin söylemesi doğru değil sanırım. Hukuk mücadelesi devam ediyor. Bekliyoruz. Ama bir iki günlük aramız olacak" diye konuştu.