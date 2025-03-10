Şakir Paşa Ailesi'nin Lala'sı bakın kimin oğlu çıktı! Meğer annesi...

Yağmur Uçar

NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da gündem oluyor.

Dizide "Lala" karakterini canlandıran oyuncu İbrahim Şirin, dizi takipçilerinin dikkatini çekti.

Şirin'in ünlü Yeşilçam yıldızının oğlu olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam filmlerinde Arap Bacı rolüyle ilk kez rol alan Dursune Şirin, İbrahim Şirin'in annesi.

Şirin, pek çok Yeşilçam filminde benzer rolde oynamıştı. Dadı rolleri ya da kalfalık rollerinde oynayan oyuncu, 1972 yılında hayatını kaybetmişti.