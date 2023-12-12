Şampiyon Cemre, MasterChef’te torpil iddialarını yanıtladı… MasterChef All Star’a vedası çok konuşulan Cemre’den açıklama geldi. Elenmesinin ardından ortaya atılan torpil iddiaları hakkında bakın ne dedi…

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star torpil iddiaları ile gündeme geldi. 2019 şampiyonu Cemre Uyanık geçtiğimiz hafta Dilara Başaran ile eleme potasına girmişti. Eleme potasında beklenmedik bir şekilde başarısız olan Cemre yarışmaya veda etti.

Yarışmada yaşanan vedanın ardından Cemre’nin destekleyenleri tarafından yaşanan bu ayrılık ‘ayrımcılık’ ve ‘torpil’ olarak yorumlandı.

Torpil iddialarına yanıt geldi…

Torpil iddialarının artmasıyla birlikte X hesabından açıklama yaptı. Cemre'nin bir takipçisi, "Dilara’ya ve Sergen’e torpil yapıldığı ortada" ifadelerini kullanınca Cemre şunları söyledi: "Ben torpile falan inanmıyorum bu konu da çok netim çünkü masterchef ailesi olarak oradan ekmek yiyen bir ton insan var hak yendiğine hiç şahit olmadım ama kişi bazlı yalancılık ve iki yüzlülüğü gördü bu elf gözlerim."