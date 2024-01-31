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Sandık Kokusu'nun Irmak'ı bakın gerçekte kiminle sevgili! 11 yaş büyük aşkı...

Sandık Kokusu'nun Irmak'ı bakın gerçekte kiminle sevgili! 11 yaş büyük aşkı... Sandık Kokusu dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle dikkatleri çeken Meriç Aral'ın gerçek hayattaki aşkını duyanlar şoke oldu. Kendisinden 11 yaş büyük ünlü oyuncu ile evlilik yolunda olan Aral bakın gönlünü kime kaptırmış...