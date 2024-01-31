Sandık Kokusu'nun Irmak'ı bakın gerçekte kiminle sevgili! 11 yaş büyük aşkı...

Aslında hukuk mezunu olan ancak gönlü oyunculuktan yana giden Meriç Aral, ilk olarak Sultan adlı dizide rol aldı.
Asıl çıkışını Medcezir dizisinde yakalayan Meriç Aral, "Hale" karakteriyle ünlendi.
Ardından Yüksek Sosyete, Söz, Kırmızı Oda, Kaderimin Oyunu gibi dizilerde oynayan Aral, beğeni topladı.
Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Irmak karakterini canlandıran Meriç Aral, dikkatleri çekiyor.
Meriç Aral hakkında araştırma yapanlar, özel hayatına da mercek tutuyor.
Ünlü oyuncu, kendisinden 11 yaş büyük olan meslektaşı ile aşk yaşıyor.
İşte Meriç Aral ve sevgilisi...
Meriç Aral-Serkan Keskin aşkı
Leyla İle Mecnun dizisinin İsmail abisi Serkan Keskin ve oyuncu Meriç Aral, son zamanların en beğenilen çiftlerinden.
Ünlü çift, 2018 yılından beri dolu dizgin aşk yaşıyor.
Uzun süredir birlikte olan çift, sık sık sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşıyor.
5 yıldır birlikte olan Meriç Aral ve Serkan Keskin ikilisinin yakın zamanda nikah masasına oturması bekleniyor.