Sandık Kokusu'nun sinsi Hande'si güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı... Sandık Kokusu dizisinde Hande karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem, pozlarıyla beğeni topladı.

ensonhaber.com

1991 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ece İrtem; ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisi ile yaşadı. O Hayat Benim, Şeref Meselesi, Kertenkele Yeniden Doğuş, Payitaht Abdülhamid, Zengo, Paramparça ve Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan İrtem, beğeni topladı.

Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Hande karakterini canlandıran Ece İrtem, dikkatleri çekiyor.

Sivas güzeli

Reha'nın sevgilisi rolündeki İrtem'in güzelliği sosyal medyaya da yansıyor.

33 yaşındaki ünlü oyuncunun cesur pozları takipçilerinin nabzını yükseltti.

İrtem'in her karesine, binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte bazı pozları...