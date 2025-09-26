Şarkıcı Güllü’nün düştüğü balkon görüntülendi! O balkon...

Türk müziğinin güçlü seslerinden olan arabesk müziğin kraliçesi Güllü gece saatlerinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yalova Çınarcık’ta yaşayan usta oyuncu kızı ve bir arkadaşıyla 5. katta bulunan evinin terasından fenalaşarak düştü.

Ünlü şarkıcının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilirken acı haberi ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu.

O BALKON GÖRÜNTÜLENDİ

Müzik camiasını yasa boğan olayın ardından, şarkıcının düştüğü belirtilen Yalova’daki evinin terası basına böyle yansıdı.

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, 26 Eylül 2025 günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne “Yüksekten Düşme” ihbarı geldiği bildirildi. Görevliler adrese ulaştığında, Güllü olarak bilinen Gül Tut’un kızı ve kızının arkadaşı ile balkonda bulunduğu sırada camdan düştüğü ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatıldı.