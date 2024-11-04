Şarkıları yanlış söyleyen Kandıralı Ferdi bakın aslında nereli çıktı!

Yağmur Dinç
Sosyal medyada şarkıların sözlerini karıştırarak yanlış söylemesiyle ünlenen Kandıralı Ferdi Gülezen, duyanları kahkahaya boğuyor.
Geçtiğimiz günlerce İlyas Yalçıntaş, kendi şarkısını bile yanlış söyledi. Akıllara ise Kandıralı Ferdi geldi.
Türkçe'si ile herkesi güldüren Kandıralı Ferdi, kısa sürede fenomen oldu.
Ferdi'ye dair bilgiler merak konusu olurken, lakabında taşıdığı memleketi de dikkat çekti.
İŞTE MEMLEKETİ
224 bin Instagram takipçisine ulaşan Kandıralı Ferdi, aslen Kocaelili...
Kandıra ilçesinde yaşayan Ferdi Gülezen, 27 yaşında.
Kendisine "sıfır dil bilen adam" ve "şarkıları unutturan adam" diyor...
Sosyal medya kullanıcıları, Kandıralı Ferdi’nin esprili ve samimi tavırlarını büyük bir beğeniyle karşılıyor.