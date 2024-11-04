Haberler



Medya



Şarkıları yanlış söyleyen Kandıralı Ferdi bakın aslında nereli çıktı!

Şarkıları yanlış söyleyen Kandıralı Ferdi bakın aslında nereli çıktı! Sosyal medyada şarkı sözlerini yanlış söylemesi ile fenomen olan Kandıralı Ferdi, ciddi bir takipçi kitlesine ulaştı. Ferdi'nin nereli olduğu ise duyanları şaşırttı.