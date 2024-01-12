Selen Görgüzel sırt dekolteli elbisesiyle sınırları zorladı! O kareye yorum yağdı... Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel iddialı elbisesiyle sosyal medyanın gündemin oturdu. İşte Selen Görgüzel'in sosyal medyayı sallayan pozu...

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Özel hayatı ve sosyal medya pozları ile adından söz ettiren Selen Görgüzel şimdi ise cesur elbisesiyle dikkat çekti.

2022 yılında Hamdi Alkan boşanan Selen Görgüzel şimdilerde Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapıyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Selen Görgüzel dün paylaştığı kare ile takipçilerinden tam not aldı.

Selen Görgüzel'in sırtına kadar inen dekolteli elbisesi sosyal medyayı salladı.

İşte Selen Görgüzel'in o pozu...

Selen Görgüzel bu kareye "Olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir yerde…." notunu ekledi..