Selen Soyder'in acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti.
2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye güzeli seçilen Selen Soyder daha sonra oyunculuk kariyerine başlamıştı.
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alarak ekran karşısına çıkan Selen Soyder anne acısıyla sarsıldı.
Selen Soyder, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden annesinin vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Selen Soyder yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Canım annem Behice Yazıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumenin cenazesi 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak olup, Çeşme Çakabey Kabristanı'na defnedilecektir."