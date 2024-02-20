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Selen Soyder'in acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu

Selen Soyder'in acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu Oyuncu Selen Soyder sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile annesinin vefat ettiğini duyurdu.