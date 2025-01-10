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Haber Merkezi

TRT'in sevilen yarışma programı Sen Türkülerini Söyle, evlere konuk olmaya devam ediyor.

Birbirinden güzel yapımları seyirciyle buluşturan TRT, "Sen Türkülerini Söyle" yarışması ile kalplere dokunmayı başardı.

Sen Türkülerini Söyle yarışması, seyircilerine keyifli bir akşam yaşatıyor.

Akşam ailesiyle birlikte ekran başına geçenler, bazen duygusal türkülerle hüzünlenirken bazen ise neşeli türkülerle özlem duydukları anılara gidiyor, geçmişe yolculuk yapıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen yarışmacılara kapısını açan Sen Türkülerini Söyle'nin jüri koltuğunda da sevilen yüzler oturuyor.

Yarışmanın 39. bölümünde ise duygu dolu anlar yaşandı.

KARA TREN SÜRPRİZİ

Yarışmacılar 39. bölümde, jüri koltuğunda oturan Özhan Eren'e büyük bir sürpriz hazırladı.

Jürilerin karşısına geçen yarışmacılar, Eren'in Kara Tren türküsünü hep bir ağızdan seslendirdi.

Bu anlarda duygulanan Özhan Eren ise gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER OTURUYOR?

Sunuculuğunu halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın yaptığı, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan yarışmanın jürisinde halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alıyor.