Serdar Ortaç'ın eski eşinden cesur pozlar! Chloe Loughnan dekoltesiyle dikkat çekti...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Chloe Loughnan güzelliği ile adeta mest ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Chloe Loughnan'ın Instagram'da 171 bin takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan Chloe Loughnan son paylaşımı ile gündeme oturdu.

Şimdilerde Türkiye'de bulunan Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yaptı.

Chloe Loughnan'ın mavi elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

İşte o kareler;