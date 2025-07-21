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Serdar Ortaç'ın eski eşinden cesur pozlar! Chloe Loughnan dekoltesiyle dikkat çekti...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medyada paylaştığı pozlar ile beğeni topladı. İşte, Chloe Loughnan'ın son Instagram paylaşımı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 17:55
Serdar Ortaç'ın eski eşinden cesur pozlar! Chloe Loughnan dekoltesiyle dikkat çekti...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Chloe Loughnan güzelliği ile adeta mest ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Chloe Loughnan'ın Instagram'da 171 bin takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan Chloe Loughnan son paylaşımı ile gündeme oturdu.

Şimdilerde Türkiye'de bulunan Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yaptı.

Chloe Loughnan'ın mavi elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. 

İşte o kareler;

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