Sertab Erener'in gizemli eşi ortaya çıktı! Meğer 10 yıldır...

Yağmur Dinç

2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Everyway That I Can" ile birinci olarak Türkiye'ye yarışma tarihindeki ilk birinciliği kazandıran Sertab Erener, birçok başarıya imza attı.

Türk müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Erener, kulakların pasını silen birbirinden unutulmaz şarkılara eşlik etti.

Şimdilerde 60 yaşında olan Sertab Erener, kariyerine tam gaz devam ediyor.

Ancak ünlü şarkıcının özel hayatı da sık sık merak konusu oluyor.

Sertab Erener evli mi, kiminle evli, eşi kim gibi sorular kendisi hakkında en çok araştırılar detaylardan.

Neredeyse 10 yıllık kocası ise duyanları şaşırtıyor.

SERTAB ERENER'İN EŞİ

Sertab Erener, toplamda 3 kez evlendi, ikinci eşi Levent Yüksel ile 1990-96 yılları arasında evli kaldı.

Üçüncü eşi Emre Kula ile 2015 yılında evlendi.

1983 yılında dünyaya gelen Emre Kula müzisyendir.