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Sosyal medyada gündeme gelen bir video, ilginç anlara sahne oldu.
İki çiftin yemek yeme anları, kısa bir süre sonra mide bulandıran bir olaya döndü.
Yemek sırasında balığı kılçığıyla yiyen adamın o halleri, sevgilisini şaşkınlığa uğrattı.
Bakışlarıyla iğrendiğini belli etti ama...
Akabinde tavuğu da kemikleriyle yiyen adama sevgilisi dayanamadı. Şaşıran bakışlarla sevgilisini izleyen genç kız, iğrendiğini de bakışlarıyla belli etti.
Ancak genç kızın bakışlarına aldırış etmeyen adam, parmaklarını yalamaya ve sevgilisine yediği yemekten vermeye devam etti.
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