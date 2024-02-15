Şeyma Subaşı'nın bikini üstü sosyal medyayı salladı! Herkes üstsüz sandı... Şeyma Subaşı'nın son pozu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şeyma Subaşı'nın iddialı pozuna yorum yağdı...

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Özel hayatı ile sık sık gündem olan Şeyma Subaşı cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

2023 yılının Mayıs ayında evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 5 ay evli kaldıktan sonra boşanan Şeyma Subaşı uzun süre gündemde kalmıştı.

Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma Subaşı son paylaşımı ile yine dikkat çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak gündeme gelen Şeyma Subaşı takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Şeyma Subaşı dün paylaştığı kare ile yeniden dikkat çekti. Kolye tarzı bikini üstüyle poz veren Subaşı'nın o karesine yorum yağdı.

İşte Şeyma Subaşı'nın o pozu...