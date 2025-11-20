Sibel Can'ın torunu minik Lina'ya bakın! İlk kez paylaştı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Ural ile hayatını birleştirmişti. Mutlu çift, geçtiğimiz ay ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Doğum için Miami’yi tercih eden ikili, bu süreçte Sibel Can’ın gösterişli Miami evinde konakladı.

Ailenin yeni üyesi olan minik Lina’nın ilk fotoğrafı ise halası Melisa Ural tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

LİNA'NIN 40 MEVLİDİ

Geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen minik Lina için aile arasında 40 mevlidi düzenlendi.

Mevlide dair ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, Lina’nın minik kıyafeti, süslemeler ve etkinlik detayları kısa sürede merak konusu oldu.

İşte, minik Lina'dan kareler...