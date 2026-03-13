Sıfırlar ve Birler: Sosyal medyada viral olan Binary (İkili) Sayı Sistemi nedir

Son günlerde özellikle X platformunda birçok hesabın paylaşımlarında yer alan 1 ve 0’lardan oluşan uzun sayı dizileri, sosyal medyada merak uyandırdı.

Kullanıcılar bu paylaşımların ne anlama geldiğini araştırırken, söz konusu sayıların aslında bilgisayarların temel çalışma mantığını ifade eden Binary yani İkili Sayı Sistemi ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

Akımın başlangıç noktası ise Pinterest ve Tumblr tarzı platformlarda yayılan "Code Love" (Kodla Aşk) görselleri oldu.

Binary dizileri çözüldüğünde harfleri veya kelimeleri temsil eden gizli mesajlar içermesiyle dikkat çekti.

Peki, yalnızca birler ve sıfırlardan oluşan Binary sistemi nedir, nasıl çalışır ve neyi ifade eder?

İşte sosyal medyada gündem olan ikili sayı sistemi hakkında merak edilenler...

BİNARY (İKİLİ) SAYI SİSTEMİ NEDİR

Binary ya da Türkçede İkili Sayı Sistemi, sadece 0 ve 1 rakamlarını kullanarak sayıları ifade eden bir sayı sistemidir.

Günlük hayatta kullandığımız sayı sistemi 10 tabanlı (ondalık sistem) iken, bilgisayarlar 2 tabanlı olan bu sistemi kullanır.

Bunun nedeni elektronik devrelerin en basit şekilde iki durumu ayırt edebilmesidir: açık veya kapalı, var veya yok, 1 veya 0.

BİNARY SİSTEMİYLE NASIL YAZILIR

Binary (ikili sayı sistemi) ile metin yazarken genellikle ASCII karakter tablosu kullanılır. Bu tabloda her harfin bir sayısal değeri ve bu değerin 8 bitlik binary karşılığı bulunur.

A’dan Z’ye büyük harflerin binary karşılıkları şu şekildedir:

A - 01000001

B - 01000010

C - 01000011

D - 01000100

E - 01000101

F - 01000110

G - 01000111

H - 01001000

I - 01001001

J - 01001010

K - 01001011

L - 01001100

M - 01001101

N - 01001110

O - 01001111

P - 01010000

Q - 01010001

R - 01010010

S - 01010011

T - 01010100

U - 01010101

V - 01010110

W - 01010111

X - 01011000

Y - 01011001

Z - 01011010

Harfler yan yana getirildiğinde ise bir kelime veya cümle oluşturulabilir.

BOŞLUK DA BIRAKILIR

Binary sistemle yazı yazılırken yalnızca harfler değil, metindeki tüm karakterler kodlanır. Buna harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve boşluk karakteri de dahildir. Bunun nedeni bilgisayarın metni doğru şekilde ayırabilmesi ve okuyabilmesidir.

ASCII tablosunda boşluk karakterinin değeri 32’dir. Bu sayı binary sisteme çevrildiğinde ise şu şekilde yazılır:

00100000

Eğer boşluk kodu olmasaydı, bilgisayar kelimelerin nerede başlayıp nerede bittiğini ayırt edemezdi.

ÖRNEĞİN:

“EN SON HABER” ifadesini binary (ikili sayı sistemi) ile yazmak için her harf önce ASCII tablosundaki sayısına, ardından 0 ve 1’lere çevrilir. Ortaya çıkan sonuç şöyle olur:

E - 01000101

N - 01001110

(boşluk) - 00100000

S - 01010011

O - 01001111

N - 01001110

(boşluk) - 00100000

H - 01001000

A - 01000001

B - 01000010

E - 01000101

R - 01010010

Yan yana ise şu şekilde görünür: 01000101 01001110 00100000 01010011 01001111 01001110 00100000 01001000 01000001 01000010 01000101 01010010

İşte sosyal medyada paylaşılan örnekler...