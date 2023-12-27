Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimiyle olay yarattı! Son halini görenler tanıyamıyor... Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterine hayat veren oyuncu Jennifer Boyner'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte 23 yaşındaki oyuncunun son hali...

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Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri ile ünlenen oyuncu Jennifer Boyner son hali ile dikkat çekti.

Şimdilerde 23 yaşında olan Jennifer Boyner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

5 Haziran 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Jennifer Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç oyuncu yıllar içerisindeki değişimi ile görenleri şaşırtmayı başarıyor.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Jennifer Boyner'in Instagram'da 169 bin takipçisi bulunuyor.

Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Jennifer Boyner sosyal medyada içerik üretiyor. 23 yaşındaki Jennifer Boyner'in son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Jennifer Boyner'in bazı Instagram paylaşımlarını sizler için derledik. İşte Jennifer Boyner'in son hali...