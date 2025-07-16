Simge Sağın bikinili pozlarıyla olay yarattı! İşte o kareler...

Ünlü şarkıcı Simge iddialı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde tatil yapan Simge Sağın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile beğeni topladı.
43 yaşındaki ünlü şarkıcı hem kariyeri hemde sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile sıkça magazin gündeminde yer alıyor.
Simge Sağın son olarak Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile adından söz ettirdi.
Yunanistan'da tatil yapan Simge Sağın'ın sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Simge Sağın'ın bikinili pozları..