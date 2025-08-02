Simge Sağın cesur tarzıyla dikkat çekti! 'Kim der ki 43 yaşında'

İddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahne kostümleriyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Simge konserlerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan Simge'nin her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz gün verdiği konserde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan 43 yaşındaki Simge'nin sahne tarzı takipçilerinden tam not aldı.

İşte Simge Sağın'ın son Instagram pozları...