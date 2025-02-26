Yağmur Uçar

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons (Simpsonlar), yıllar içinde yaptığı şaşırtıcı tahminlerle sürekli gündem olmayı başardı.

Koronavirüs salgınından Neymar'ın sakatlığına kadar birçok olay, dizinin eski bölümlerinde işlenmiş ve sonrasında gerçek olmuştu.

Adeta bir kehanet aracı olan dizide bu sefer, 28 Şubat 2025 tarihi işaret ediliyor.

Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti nedir, ne olacak merak konusu oldu ve izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

SPRİNGFİELD'DA KARANLIK GÜN

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor.

Ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson’ın işe gidebileceği bir nükleer santral.

Öte yandan 2023'te yayınlanan başka bir bölümde 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağının söylenmesiyle hayranlar iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceğini düşünüyor.