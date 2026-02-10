Şivesini duyan Diyarbakırlı sanıyordu… A.B.İ.’nin Behram’ı bakın nereli çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan A.B.İ. dizisiyle izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları, Behram karakteriyle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Başarılı oyunculuğu ve güçlü ekran duruşuyla dikkat çeken Polatoğulları, her yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

45 yaşındaki oyuncunun performansı kadar özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor.

Birçok kişinin Diyarbakırlı olduğunu düşündüğü ünlü oyuncunun memleketi bakın neresi çıktı.

DİYARBAKIRLI DEĞİLMİŞ

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Polatoğulları, aslen Tuncelili. Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başlayan ünlü isim, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almaya başladı. Ancak çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2009 yılında adım atan Polatoğulları, kısa sürede televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Bugüne kadar birçok önemli yapımda rol alan başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikâye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası ve Küçük Esnaf gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekti.