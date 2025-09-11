Somer Sivrioğlu'nun tadım menüsü sosyal medyayı salladı! İşte kişi başı fiyatı...

Ünlü şef ve MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, sadece ekranlarda değil, mutfaktaki iddialı lezzetleriyle de adından söz ettiriyor.

Kendi restoranında sunduğu özel tadım menüsü, hem fiyatı hem de içerisinde yer alan sıra dışı yemeklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Gastronomi meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği bu menü, kısa sürede sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

Son dönemde kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu şimdi de restorandaki fiyatlarla gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı Somer Sivrioğlu'nun 'Efendy' isimli restoranına gitti.

Fiyatları ve yemekleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Biz her şeyi merak ettiğimiz için tadım menüsü söyledik. Kişi başı 3600 liraydı ve en az 2 kişi olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.