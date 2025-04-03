Sosyete Şaban'ın Av Köşkü bakın neresiymiş...

Yağmur Uçar

1977 yapımı bir komedi filmi olan Sosyete Şaban, Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ı bir araya getiriyor.

Unutulmaz bir Yeşilçam hikayesi sunan Sosyete Şaban, kendisini beğenmeyen beşik kertmesinin kalbine girmeye çalışan bir adamı konu ediyor.

Zaman zaman TV'de de yayınlanan film, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Özellikle Sosyete Şaban'daki Av Köşkü, bugünkü hali ile araştırılıyor.

Bakın, o köşk meğer neresiymiş...

Filmde adı av köşkü olarak geçen mekan ise daha çok taş ev olarak bilinir.

İstanbul Sarıyer'de bulunan bilezik çiftliği içinde yer alır.

Birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan bu mekan günümüzde daha çok televizyon dizileri için kullanılmaktadır.