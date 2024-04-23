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Sözcü gazetesinin tartışılan 23 Nisan manşeti

Sözcü gazetesinin tartışılan 23 Nisan manşeti Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Mustafa Kemal Atatürk sevgisi değil, kin ve nefret var. Kullanılan şiirde, toplumu kutuplaştıran ifadeler var.