Sözcü gazetesinin tartışılan 23 Nisan manşeti

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Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocukluk Bayramı.
Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla bayram kutlamaları yapılıyor.
Sözcü gazetesi ise bu bayram gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıktı.
"Lanet olsun, beter olsun, kahrolsun.."
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kullanan gazete, "Seni sevmeyen kahrolsun" dedi.
Detaylarda ise toplumu ayrıştıracak ifadelerin kullanıldığı bir şiire yer verildi.
Tunç Kemal'in imzasını taşıyan şiirde şu ifadeler kullanılıyor:
"Seni görmeyene lanet olsun,
Seni sevmeyen bin beter olsun,
Seni kem gözle gören kahrolsun.."
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