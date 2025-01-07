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Squid Game 3. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix yayınlayıp sildi...

Squid Game 3. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix yayınlayıp sildi... Netflix'in Güney Kore ekibi, istemeden bir yanlışlık yaptı. Squid Game 3'ün yayın tarihini net bir şekilde açıklayan Netflix, durumu fark edince hemen sildi.