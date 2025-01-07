Squid Game 3. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Netflix yayınlayıp sildi...

Yağmur Dinç
İlk sezonu ile dünya çapında rekor kıran Squid Game, 2. sezonuyla gündemde.
Netflix'te yayınlanan dizi, heyecanın dozunu iyice arttırdı.
Sezon finali akıllarda birçok soru işareti bırakırken, gözler 3. sezona çevrildi.
İzleyiciler, "Squid Game 3. sezon ne zaman" sorusuna yanıt ararken, Netflix'ten beklenmedik bir açıklama geldi.
TARİH İFŞALANDI
Netflix, Squid Game yeni sezon için 2025 yılını işaret ederken Netflix'in Güney Kore ekibinin yaptığı bir hata net tarihi ifşaladı.
Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025'te yayınlanacağını paylaşan Netflix, durumu fark eder etmez gönderiyi sildi.