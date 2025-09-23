Star Wars tutkunlarına müjde! Yeni filmin ilk fragmanı yayınlandı: The Mandalorian & Grogu

Lucasfilm ve Disney, Star Wars hayranlarını heyecanlandıran haberi verdi: “The Mandalorian & Grogu” filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film, önümüzdeki yıl Mayıs ayında sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

Yeni yapım, Disney+’ta üç sezon boyunca yayınlanan The Mandalorian dizisinin yan hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Filmde, Mandalorian’ın başlangıçta Grogu’yu yakalama göreviyle başlayan yolculuğu, zamanla onunla kurduğu güçlü bağ ve galaksiyi koruma mücadelesine dönüşüyor.

BEKLENEN FRAGMAN GELDİ

Fragmanda, Mandalorian’ın hem kişisel amaçlarını sorguladığı hem de imparatorluk sonrası galaksideki yeni düzeni keşfettiği sahneler dikkat çekiyor. Hayranlar, bu filmle Mando ve Grogu’nun macerasını sinema deneyimiyle yakından takip etme fırsatı bulacak.

OYUNCU KADROSU

Pedro Pascal, ünlü Mandalorian karakteri Din Djarin olarak yeniden sahnede olacak. Ona, Sigourney Weaver ve Amy Sedaris gibi Hollywood’un yıldız isimleri eşlik edecek.

Star Wars Rebels dizisinden tanıdığımız Zeb Orrelios, bu kez canlı aksiyon formatında izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Mandalorian karakterinin aksiyon sahnelerinde görev yapan set dublörleri Brendan Wayne ve Lateef Crowder, filmdeki rollerine devam edecek.