Suç makinesi çıktı! Fenomen Ece Ronay dosyasında bakın neler neler var… Güzellik merkezleri kurşunlanan ve eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle adı sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay’ın suç dosyası kabarık çıktı.

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Ece Ronay, son dönemde adı bir dizi tartışmalı olayla anılan bir isim haline geldi.

Özellikle klibinde oynattığı iddiasıyla Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini ileri sürmesi, ardından eşiyle yaşadığı tehdit ve darp iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Fenomen Ronay, son zamanlarda silahlı saldırı olaylarıyla da sıkça manşetlere konu olmuştu.

Ronay'a ait güzellik merkezlerinin Bağdat Caddesi ve Gebze'deki şubeleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanmıştı.

Bu olayların ardından, eski eşinin işyerinin kurşunlatılması iddiasıyla Ronay gözaltına alındı.

Bu gelişmelerle birlikte, Ece Ronay'ın suç dosyası ortaya çıktı.

Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında gündeme bomba gibi düşecek iddialara yer verdi. Saymaz, Ece Ronay'ın gerçek adının Ece Ronay Taylan olduğunu belirterek, fenomenin suç dosyasına ilişkin çeşitli detayları okuyucularıyla paylaştı.

İsmail Saymaz, "GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. Ailesi karakola 'Kayıp Şahıs' başvurusunda bulundu. 2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan, 2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan, 2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan; Gaziantep'te Türk Milleti'ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan, 2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul'da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.