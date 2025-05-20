Survivor 2025 ne zaman bitecek? İşte Survivor final tarihi

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Survivor All Star 2025, final için geri sayıma başladı.
TV8'in fenomen yarışmasını yakından takip edenler, Survivor final tarihini merak ediyor.
Yarışmanın finali için merakla beklenen açıklama Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu’ndan geldi.
1 Ocak'ta başlayan Survivor için final tarihi belli oldu.
Peki Survivor 2025 final tarihi ne zaman? İşte bilgiler...
SURVİVOR 2025 FİNALİ:
Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamayla final takvimini duyurdu.
‘4-5 Haziran’da İstanbul’da finallerimiz var. 5 Haziran’da Survivor şampiyonu belli olacak’ sözleriyle yarışmanın bitiş çizgisini resmen ilan etti.