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Survivor 2025'te yürekler ağza geldi

Survivor 2025'te yürekler ağza geldi Yeniden yayın hayatına start veren Survivor 2025'te Barış Murat Yağcı, dokunulmazlık oyununun ardından bir anda yere yığıldı. Herkesin yüreklerinin ağza geldiği anda Barış'a doktorlar müdahale etti.