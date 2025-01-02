Haber Merkezi
Merakla beklenen Survivor 2025, TV8 ekranlarında dün itibarıyla başladı.
Yayınlandığı ilk günden ilgi çeken yarışmaya All Star'da yer alan Barış Murat Yağcı'nın bayılması damga vurdu.
OYUNU KAYBETTİ: YERE YIĞILDI
Daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımında yer alan Doğuş ile dokunulmazlık oyununa çıktı.
Oyunu kaybeden Barış, arkadaşlarının yanına geldiğinde bir anda yere yığıldı.
Yürekleri ağza getiren anlarda diğer yarışmacıların da panik içinde kaldıkları görüldü.
TANSİYONU DÜŞTÜ
Yapılan ilk kontrollerde, Barış'ın tansiyonunun düştüğü belirlendi.
Yerden kalkamayan Barış Murat Yağcı, sedye ile çadıra götürülerek dinlenmeye alındı.
Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya devam edeceği de öğrenildi.
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