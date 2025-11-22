Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler ne zaman başlayacak? İşte açıklanan yarışmacılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Acun Ilıcalı’nın Survivor 2026 kadrosunu adım adım duyurmaya başlaması, yarışmanın yeni sezonuna dair merakı daha da artırdı.

Ilıcalı'nın yapımcının açıkladığı her isim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Birbirinden tanınmış sürpriz yarışmacıların yer aldığı bu sezonun hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımında büyük rekabet beklenirken, gözler bir yandan da Survivor’ın yayın takvimine çevrildi.

Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Kadroda kimler var?

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor’ın yeni sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın başlayacağı tarih izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Programın başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da önceki sezonların yayın akışı ipuçları veriyor.

Genellikle MasterChef Türkiye finalinin hemen ardından ekranlara gelen Survivor’ın, bu yıl da benzer şekilde Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Kesin tarih için gözler Acun Medya’dan yapılacak resmi duyuruya çevrildi.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI

Survivor 2026’nın kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın şu ana kadar açıkladığı isimler şöyle:

-Bayhan

-Keremcem

-Dilan Çıtak

-Mert Nobre

-Serhan Onat

-Meryem Boz

-Murat Arkın

-Deniz Çatalbaş