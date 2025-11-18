Survivor 2026'da Yeşilçam sürprizi! Usta aktörün oğlu kadroda...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026 kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Ünlüler takımının kadrosu şimdiden oldukça iddialı.

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz'un açıklandığı kadroya bugün ünlü bir isim daha dahil oldu.

Acun Ilıcalı, Murat Arkın'ın Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı.

Ilıcalı, Arkın'a yarışmada başarılar diledi.