Survivor 2026'da Yeşilçam sürprizi! Usta aktörün oğlu kadroda...

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunda Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın da yer alacağını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 12:23
  • Survivor 2026'nın ünlüler kadrosuna Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın katılıyor.
  • Acun Ilıcalı, Murat Arkın'ın da yarışmacı olarak kadroda yer alacağını duyurdu.
  • Ilıcalı, Arkın'a başarılar diledi.

Survivor 2026 kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Ünlüler takımının kadrosu şimdiden oldukça iddialı.

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz'un açıklandığı kadroya bugün ünlü bir isim daha dahil oldu.

Acun Ilıcalı, Murat Arkın'ın Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı.

 Ilıcalı, Arkın'a yarışmada başarılar diledi.

