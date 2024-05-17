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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da, dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Özgür Tetik, ikinci eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, üçüncü eleme adayı Avatar Atakan, dördüncü eleme adayı Merve Aydın olmuştu.

Son elenen isim Aleyna oldu

Düellonun ilk turunda Aleyna, Merve'ye karşı 5-1 kaybetti.

Atakan da, Özgür'e karşı 5-4 kazandı.

Düellonun final turunda Özgür'e 5-0 kaybeden Aleyna yarışmaya veda etti.

"İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabus gördüm"

Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan şu sözlerle ayrıldı:

"Bu sabah kimseye söylemedim ama dün gece gerçekten kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabus gördüm. Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır. Her düellomda Allah'ım hayırlısıysa kalayım değilse gideyim diyorum. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu."